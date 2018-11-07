Скончался актер и каскадер Геннадий Четвериков

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался на 84-м году жизни актер и каскадер Геннадий Четвериков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на киностудию "Беларусьфильм".

"Это целая эпоха нашего кино", - отметили на киностудии.

Причины смерти не сообщаются.

Геннадий Четвериков родился в Оренбурге, последнее время жил в Минске. Он снялся более чем в 120 фильмах, многие из которых побили рекорды советского кинопроката.-0-