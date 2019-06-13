Скорую медпомощь Минска на время Европейских игр усилят бригадами из регионов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорую медицинскую помощь Минска на время II Европейских игр усилят бригадами из регионов, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас под пристальным вниманием находится подготовка к Европейским играм, которые в июне будут проходить в Минске. Владимир Караник подчеркнул, что проведение этого спортивного форума ни в коем случае не ущемляет права белорусских граждан и не создает проблем с доступностью медицинской помощи для них.

В частности, что касается скорой помощи, нагрузка в летнее время в принципе снижается, потому что минчане покидают пределы города. Часть коечного фонда в летние месяцы используется менее эффективно, а часть коек просто пустует. "Мы знали, какой у нас имеется резерв. А то, что требовалось сверх, было покрыто за счет резерва других регионов", - сказал министр. Минску дополнительно переданы бригады крупных городов, которые на сегодня также не особенно загружены. Маленькие районные центры, никто, естественно, не задействовал, чтобы не снижать доступность медпомощи.

Периодически в блогосфере ведутся разговоры о том, что в связи с играми будет ограничен доступ жителей Минска к стационарам, Больнице скорой медицинской помощи. Министр категорически опроверг эту информацию, заметив, что недавно закончился ремонт в одном из отделений этой больницы.

Чтобы не создавать напряженность, оказывать помощь спортсменам и другим пациентам будут раздельно. Однако спортсменов будут лечить в обычном отделении, где персонал владеет иностранными языками.-0-