Скрининг и искусственные органы - определены ключевые направления в области онкологии

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевыми направлениями в области онкологии в ближайшие пять лет станут развитие скрининга, разработка и внедрение инновационных лечебно-диагностических технологий и создание искусственных органов. Это определено государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА.

В числе таких направлений - совершенствование программ скрининга опухолей различных локализаций и мероприятий по ранней диагностике рака для выявления предопухолевых заболеваний и опухолей на ранних стадиях. Речь идет о разработке и внедрении инновационных лечебно-диагностических технологий, включая проведение позитронно-эмиссионной томографии и лучевой терапии, а также внедрении технологий персонифицированного лечения злокачественных новообразований на основе молекулярно-генетических исследований.

Будут разрабатываться методы реконструктивно-восстановительного хирургического лечения онкологических пациентов с проведением реабилитационных мероприятий, направленных на повышение выживаемости и улучшение качества жизни за счет восстановления утраченных органов и функций. Также предполагается создание искусственных органов на основе клеточных технологий для замещения удаленных при хирургическом лечении.

Кроме того, будут совершенствоваться образовательные технологии. Врачей всех специальностей намерены готовить по вопросам ранней диагностики и скрининга. Планируется расширение форм обучения без отрыва от практической деятельности.

Сейчас во всем мире наблюдается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. В Беларуси в последние годы регистрируется более 50 тыс. новых случаев таких заболеваний ежегодно. Несмотря на то, что за последние 20 лет частота выявления опухолей на I стадии увеличилась более чем в два раза, проблема профилактики, качественной и своевременной диагностики остается актуальной. Частота рака IV стадии среди вновь выявляемых случаев составила в 2019 году около 17%, одногодичная летальность - 21,5%.-0-