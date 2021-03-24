24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 25 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах будет гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет 1-7 градусов мороза, местами по северо-западу - от нуля до плюс 2. Днем будет от 2 градусов тепла по северо-западу до плюс 10 по югу страны.-0-

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