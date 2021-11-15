Слет студотрядов пройдет 18 ноября в БГПУ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слет студенческих отрядов "Из осени - в лето" состоится 18 ноября в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Слет пройдет по итогам третьего трудового семестра. В торжественной обстановке будут подведены итоги конкурса на лучший студенческий отряд БГПУ, пройдет награждение командиров и лучших бойцов студенческих отрядов.

В летний период 2021 года более 570 студентов БГПУ работали в составе 35 студенческих отрядов на территории Минской и Витебской областей и города Минска. В детских оздоровительных лагерях, спортивно-оздоровительных комплексах студенты реализовывали свои авторские педагогические программы, постигали тонкости будущей профессии и находили новых друзей. Участники отряда "Сервис+" в летний период ремонтировали общежития БГПУ и благоустраивали прилегающие к ним территории к новому учебному году.-0-