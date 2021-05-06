Слижевский - ветерану войны: завоеванная вами Победа и сегодня укрепляет наш дух

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Олег Слижевский вместе с командующим войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майором Александром Науменко поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Захаровича Чайкина с приближающимся Днем Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Цветы, подарки, военный оркестр, играющий песни Победы, и даже торжественный марш - все это для ветерана войны подготовили участники мероприятия.

Обращаясь к Николаю Захаровичу, министр юстиции отметил стойкость и мужество ветеранов, пожелал бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни. "В этот памятный день хочется еще раз выразить вам сердечную благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину. Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед", - сказал Олег Слижевский.

Николай Захарович поблагодарил всех за внимание и поддержку и пообещал еще долго быть "в строю", а в День Победы в Борисове принять участие в закладке аллеи Победителей.

Николаю Чайкину 95 лет, он прошел всю войну, освобождал столицу Беларуси, а День Победы встретил в Германии. Имеет многочисленные награды, в том числе орден Отечественной войны II степени, медали "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", сегодня он полковник в отставке. Воспитал прекрасных детей, его сын, внук и правнук стали военными. Несмотря на свой солидный возраст, Николай Захарович по-прежнему жизнерадостен, отлично помнит события прожитых лет и активно участвует в городских патриотических мероприятиях, встречается со школьниками, передает подрастающему поколению жизненный опыт и прививает чувство патриотизма.

Для Министерства юстиции поздравление ветеранов со значимыми в их жизни датами - добрая традиция.-0-

Фото Министерства юстиции