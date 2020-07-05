Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейший фактор развития государства - это устойчивость. Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени Белорусского государственного университета, заслуженный работник образования Владимир Кошелев.

Историк отметил, что Беларусь развивается устойчиво и постепенно, без резких, скачкообразных изменений. И это хорошо, считает он, позволяет добиваться наилучших результатов.

Современный этап истории Владимир Кошелев охарактеризовал как "очень неспокойный, турбулентный и непредсказуемый". Появляется много новых вызовов, проблем, решить которые можно только сообща. "Надеюсь, в сотрудничестве с нашими соседями, с Россией, странами СНГ и Евразийского союза мы все-таки решим эти проблемы, каких бы сфер они ни касались - политических, экономических, науки, образования. Время требует совместных усилий. Не только с нашими ближайшими историческими соседями, но и в целом в комплексе, в системе всех стран, каких бы позиций они ни придерживались. Очень неспокойное, тревожное время", - сказал завкафедрой.

В такой ситуации, по его мнению, особенно важно, каким образом поведет себя общество. "Важнейшим фактором развития является устойчивость. Ни в коем случае нельзя расшатывать ту систему отношений, которая сложилась в нашей стране, какие бы ни были к ней претензии - у каждого в отдельности или всех вместе. Этого делать ни в коем случае нельзя. Стоит эту систему разрушить, и все пойдет кувырком. Мы не устоим", - считает Владимир Кошелев.-0-