Служба внешней разведки России получила данные о подготовке резонансной провокации в Беларуси

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Служба внешней разведки России (СВР) получила данные о подготовке резонансной провокации в Беларуси. Об этом говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина, текст которого распространило пресс-бюро СВР, сообщает БЕЛТА.

По словам Сергея Нарышкина, в подготовке протестов в Беларуси, которая осуществляется в Польше, странах Балтии, Украине и других государствах, участвуют инструкторы из ЦРУ и Пентагона, а также аффилированных с Госдепартаментом американских неправительственных организаций. "США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси, - указал глава СВР. - В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов".

Директор СВР заявил также о вмешательстве США в религиозную ситуацию в Беларуси. "По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства, - отметил он. - Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях".

"До клира римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих, - указал Сергей Нарышкин. - По замыслу американцев, это должно вынудить Минск к жестким ответным мерам в отношении римско-католической церкви. По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах".-0-