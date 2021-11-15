Служба занятости за 9 месяцев трудоустроила почти 30 тыс. учащихся и студентов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основное трудоустройство учащихся и студентов приходится на период летних каникул, однако служба занятости обеспечивает работой молодежь круглогодично в свободное от учебы время: за 9 месяцев трудоустроены почти 30 тыс. ребят, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

При этом за лето службой занятости трудоустроены около 27 тыс. учащихся и студентов.

За январь-сентябрь заключено около 2 тыс. договоров с нанимателями.

В Минтруда и соцзащиты напомнили, что трудовым законодательством для учащихся и студентов установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Так, во время летних каникул у подростков в возрасте от 14 до 16 лет она не должна превышать 4 часов 36 минут, а в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов.

В иное свободное от учебы время для учащихся и студентов в возрасте от 14 до 16 лет - 2 часа 18 минут, в возрасте от 16 до 18 лет - 3 часа 30 минут.

Молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет могут выполнять только легкие виды работ, не вредные для их здоровья и развития, не препятствующие получению образования.

Учащимся в основном предлагают ремонтные работы в школьных классах и учебных аудиториях, благоустройство учебных заведений и учреждений социальной защиты, пошив швейных изделий, реставрацию книжного фонда библиотек, изготовление мягкой игрушки и сувениров, создание стендов и другие доступные виды работ.

У студентов выбор расширяется до вакансий комплектовщика товаров, продавца, сотрудника бригады ресторана, укладчика-упаковщика, официанта, подсобного рабочего и др.

За содействием во временном трудоустройстве молодые люди могут обратиться в службу занятости по месту жительства и в учреждение образования.

Узнать актуальную информацию об организациях, готовых взять на работу молодежь, можно в региональных службах занятости и на их информационных ресурсах, а также на информационном портале Государственной службы занятости http://gsz.gov.by/registration/services/public/list/.

"О возможности обеспечить временную занятость учащейся молодежи в свободное от учебы время проинформировало 54 организации, которые готовы предоставить для этих целей около 800 вакансий", - добавили в Минтруда и соцзащиты.

На данные мероприятия госпрограммы "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы в текущем году предусмотрено порядка Br7 млн.-0-