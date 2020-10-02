2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Службы медиации до 2021 года заработают в 58 учреждениях образования страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов, руководитель проекта "Школьная медиация", медиатор центра "Медиация и право" Ирина Орловская.

"Министерство образования своим приказом утвердило инновационные проекты, которые позволят создать в ближайшее время, до 2021 года, службы медиации в учреждениях образования Гомеля и Гомельской области, Витебска и Витебской области, Гродно и Гродненской области, увеличить количество таких служб в Минске. Мы ожидаем, что число этих площадок увеличится до 58. Службы на сегодня уже созданы, но ожидаем, когда они полноценно заработают", - сказала Ирина Орловская.

Проект школьной медиации стартовал в 2015 году, тогда он развивался на базе девяти школ и двух колледжей. К этим учреждениям образования присоединились также социально-педагогические центры. За это время, по словам исполнительного директора союза юристов, дети и педагоги прошли соответствующее обучение, были разработаны все необходимые документы, на основании которых сегодня действуют школьные службы медиации. Тренеры и практикующие медиаторы задействованы в программах по повышению квалификации педагогов на базе институтов развития образования. В центре "Медиация и право" действует ежемесячная педагогическая секция, где обсуждаются проблемные вопросы.

Обучиться медиативным технологиям могут и дети. В лагере "Лидер" под Минском для них проходят смены, во время которых ребята, готовые участвовать в работе школьных служб медиации, изучают соответствующие инструменты и техники. "Сегодня мы с уверенностью можем говорить, что на базе 205-й школы Минска будет организован факультатив и школьный лагерь, где дети со всех школ смогут получить знания в сфере медиации", - отметила Ирина Орловская. Программы разработаны центром "Медиация и право" совместно с институтами развития образования.

В развитии школьной медиации заинтересованы многие органы, в частности, Министерство образования, комитет по образованию Мингорисполкома, институты развития образования, отметила руководитель проекта.

Информационным партнером проекта является Национальный центр правовой информации. Большое значение этому уделяет и Белорусский республиканский союз юристов - главный партнер по реализации проекта.

Более того, сегодня свое развитие получила и студенческая медиация. В этом учебном году на базе факультета права Белорусского государственного экономического университета создана первая в республике студенческая служба медиации.

В Минске 1-3 октября проходит III Фестиваль школьников и студентов "Медиация будущего". Он собрал 130 школьников и студентов из Беларуси. В ходе дискуссии "Роль медиации в правовой, образовательной, социальной, экологической сферах" 1 октября учащиеся и профессорско-преподавательский состав обсудили возможности медиации в различных сферах жизни. На пленарной части, которая состоялась сегодня, школьники и студенты представили свое видение развития школьной медиации, пользу ее применения и значимость в формировании мировоззрения детей.

Фестиваль носит социальный характер и направлен на развитие медиации в образовательной сфере. Благодаря этому можно своевременно разрешать конфликты среди учащихся и создавать мирную образовательную среду. Его организаторы - Белорусский республиканский союз юристов, центр "Медиация и право".-0-