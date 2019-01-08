Службы по охране окружающей среды создадут в организациях "Беллесбумпрома"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные подразделения по охране окружающей среды будут созданы в организациях "Беллесбумпрома", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Приказом от 26 декабря 2018 года №155 утверждены положения о службе охраны окружающей среды в организациях концерна, об организации работы по осуществлению производственного контроля в данной области, а также в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, радиационной безопасности. Документы разработаны в соответствии с требованиями декрета №7 "О развитии предпринимательства" и иных актов белорусского законодательства. Положения устанавливают структуру, задачи, функции и полномочия служб охраны окружающей среды, порядок организации работы в этой области.

Структура службы охраны окружающей среды и ее численность устанавливаются руководителем предприятия. Если в организации есть аналитическая (производственная) лаборатория службы контроля за обеспечением радиационной безопасности, ее необходимо включить в структуру данной службы.

На должности руководителя и специалистов службы охраны окружающей среды назначаются должностные лица в соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными законодательством о труде. Качество и своевременность выполнения возложенных на службу задач и функций обеспечивает ее руководитель.-0-