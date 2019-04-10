Службы школьной медиации планируется создать в Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских школах планируется внедрять механизм медиации для разрешения конфликтных ситуаций. Об этом сообщила консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Алеся Береснева во время круглого стола "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА.

"В настоящее время Министерство образования совместно с Министерством юстиции прорабатывает возможность внесения изменений и дополнений в закон о медиации. В частности, предлагается включить в него такое направление, как школьная медиация. Также планируется разработать концепцию школьной медиации и создать службы школьной медиации", - рассказала специалист.

По ее словам, с 2018 года на 19 площадках по всей стране Министерство образования реализует инновационный проект по внедрению медиативных техник в деятельность педагогических работников. Завершить проект планируется в этом году, а его результаты лягут в основу практической работы по тиражированию полученного опыта.

Алеся Береснева также отметила, что в этом году вышло методическое пособие "Школьная медиация", которое поможет педагогам уже сейчас применять медиативные техники для разрешения конфликтных ситуаций.-0-

Все материалы круглого стола здесь