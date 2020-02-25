СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источники прогнозов погоды

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ, интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источник, откуда они взяли прогноз погоды. Это предусмотрено поправками в закон о гидрометеорологической деятельности, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Николай Васильков.

Изменения в действующее законодательство направлены на то, чтобы упорядочить работу по предоставлению и информированию о гидрометеорологической деятельности. "Субъекты хозяйствования, которые будут использовать эту информацию, то есть СМИ, интернет-ресурсы, должны будут указывать источник", - отметил Николай Васильков. Сейчас, если прогноз оказался недостоверным, юридической ответственности за это никто не несет. Поправки нацелены на то, чтобы устранить пробел.

Сегодня профильная комиссия провела выездное заседание на базе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Вместе с синоптиками депутаты обсудили, как применяется законодательство на практике, как развивается белорусская метеослужба в целом. Рассматривались условия для вхождения Беларуси на единый рынок услуг по прогнозу погоды и метеорологии государств - членов Евразийского экономического союза. По словам Николая Василькова, законопроектом предусмотрено, что субъекты хозяйствования смогут не брать разрешения на гидрометеорологическую деятельность или получение такой информации, а работать по уведомительному принципу.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей. Авторы поправок предлагают закрепить современные подходы к производству и доведению до потребителей гидрометеорологической информации. Если будут возникать спорные ситуации, потребители смогут обращаться напрямую к производителю, в том числе привлекать его к участию в рассмотрении дел судами. Поправки касаются и понятийного аппарата. Так, в закон вводится новый для Беларуси термин "комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений". Синоптики получат возможность применять более точную систему классификации гидрометеорологических явлений для избежания неоправданных предупреждений об опасных или неблагоприятных явлениях, объявления оранжевых уровней опасности.-0-