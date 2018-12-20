Снег и до -10°С ночью: Белгидромет о погоде 21 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и туман ожидаются в Беларуси 21 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно. На большей части территории ожидается снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. Местами прогнозируется гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-восточный, восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-
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