Снег и до -10°С ночью: Белгидромет о погоде 21 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и туман ожидаются в Беларуси 21 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. На большей части территории ожидается снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. Местами прогнозируется гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

Прогноз погоды на неделю