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23 декабря 2021, 12:18

Снег и до -19°С ожидается в Беларуси в выходные

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 19 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня погодные условия продолжит формировать влажная и холодная воздушная масса, поступающая с северных и северо-западных районов Европы. Поэтому осадков немного, лишь небольшой снег пройдет в отдельных районах страны, который практически не повлияет на высоту снежного покрова. По последним данным, высота снега составляет 1-6 см. В течение ночи воздух по стране охлаждался до 10-18 градусов мороза, а максимальная температура в середине дня составит минус 6-12, по юго-западу - минус 3-5 градусов", - рассказали синоптики.

В пятницу, 24 декабря, ситуация начнет меняться. Атлантика отправит на континент очередной циклонический вихрь и под влиянием его атмосферных фронтов в Беларуси увеличится и уплотнится облачность. Временами пройдет снег, местами ожидается слабая метель. В дневные часы по юго-западу страны осадки будут в виде мокрого снега, не исключен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях в основном по востоку до минус 11-14. Днем будет минус 1-7, по югу от нуля до плюс 1.

В субботу, 25 декабря, республика будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, смещающегося с севера на юг Беларуси, вслед за которым ожидается поступление более прохладных воздушных масс с северо-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами пройдет снег, днем местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 по югу до 12 градусов мороза по северу страны, ночью при прояснениях возможно понижение до минус 13-15.

В воскресенье, 26 декабря, погодные условия в основном будут формировать неустойчивые воздушные массы арктического происхождения. Местами, преимущественно по северной половине страны, пройдет кратковременный снег, слабая метель, в ночные и утренние часы прогнозируется сильный порывистый ветер. На отдельных участках дорог гололедица. Ожидается усиление морозов: минимальная температура воздуха ночью составит минус 6-13, при прояснениях 14-19 градусов мороза. Днем будет минус 3-9.

В начале следующей недели, 27 и 28 декабря, сохранится зимний характер погоды. Не обойдется без кратковременного снега, который пройдет местами по стране. Сохранится пониженный температурный фон: минимальная температура воздуха ночью в основном составит минус 7-14, при прояснениях до 15-21 градуса мороза. Днем будет минус 4-10 градусов.-0-

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