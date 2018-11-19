Снег и до -3°С ожидается в Беларуси 20 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 3 градусов мороза ожидается в Беларуси 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег), днем будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-
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