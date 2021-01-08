Снег и до -6°С ожидается в Беларуси 9 января

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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 9 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно. Временами будет идти снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый с усилением до умеренного.
Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 6 градусов.-0-