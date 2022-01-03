Снег с дождем и до -8°С ожидается в Беларуси 4 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег с дождем и до 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 4 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами возможен гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, днем с переходом на южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 8 по северо-востоку до плюс 4 по юго-западу. Днем будет 1-7 градусов тепла, по северо-востоку - от нуля до минус 1.-0-

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