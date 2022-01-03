Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси на этой неделе

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе ожидаются мокрый снег и гололедица, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"2022 год стартовал с очень теплых позиций: средняя за 1 января температура воздуха оказалась на 4-10 градусов теплее климатической нормы. Но уже 2 января температурный фон понизился, и по северу Беларуси даже было на 1-3 градуса холоднее средних многолетних значений. Такие температурные качели привели к образованию на большей части территории страны гололедных явлений. Неустойчивый характер погоды с повышенным температурным фоном сохранится и на предстоящей короткой рабочей неделе", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 4 января, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 8 по северо-востоку до плюс 4 по юго-западу. Днем будет 1-7 градусов тепла, по северо-востоку - от нуля до минус 1.

В среду, 5 января, во многих районах страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). По северо-востоку ожидается слабая метель, местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 5, днем по югу - до плюс 7 градусов.

В четверг, 6 января, временами ожидается снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3.

По прогнозам синоптиков, в праздничные выходные морозы немного окрепнут, осадки в основном будут идти в виде снега и мокрого снега. На дорогах может быть скользко. В пятницу, 7 января, ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов ниже нуля, днем - от минус 6 до плюс 1.

В субботу, 8 января, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку страны возможен кратковременный снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов ниже нуля, по востоку при прояснениях - минус 11-15. Днем будет от минус 6 до плюс 1.

В воскресенье, 9 января, местами по стране пройдет кратковременный снег, днем с мокрым снегом. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10. Днем будет от минус 5 до плюс 2.-0-

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