Снизить нагрузку на судебных исполнителей позволит развитие информационных технологий - Слижевский

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снизить нагрузку на судебных исполнителей позволит развитие информационных технологий, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная проблема, которая сегодня есть у органов судебного исполнения, - высокая нагрузка. Если в 2013 году на исполнение поступило 1,8 млн исполнительных документов, то в 2017 и в этом году - около 2,6 млн. С учетом того, что в органах принудительного исполнении, как и в других госорганах, была проведена оптимизация, нагрузка на одного судебного исполнителя сегодня в месяц в среднем составляет 300 исполнительных документов. Примерно в течение каждых 30 минут должно закрываться одно исполнительное производство - представьте, какой это объем работы", - отметил Олег Слижевский.

Для решения этой проблемы планируется активно развивать информационные технологии. В частности, создана информационная система принудительного исполнения, где база данных исполнительных производств интегрирована с базами данных других госорганов. Благодаря этому судебный исполнитель в автоматическом режиме получает информацию об имущественном положении и о месте получения доходов должников. Это, безусловно, позволяет экономить рабочее время, отметил министр.

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