22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков представил коллективу нового министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня знаменательный день, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли будет новый руководитель. Предыдущий был основателем этого министерства, он активно и динамично продвинул данную тему, которой на постсоветском пространстве до этого не было. В нынешнем году с учетом агрессивной внешней инфляции, излишней мировой ликвидности многие страны начали применять нашу практику. Мы вроде бы достаточно жестко регулируем, но при этом формируем рациональные правила игры, разумные антимонопольные действия, принципы и институты", - сказал Николай Снопков.

По его словам, этот год был непростым, следующий будет еще более жестким. "Но я уверен, что профессионализм, ответственность, глубокие знания экономических процессов, понимание целей у команды и нового министра есть, поэтому вы справитесь с поставленными задачами. Их выполнение должно осуществляться комплексно", - отметил он.

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Фото Андрея Покумейко