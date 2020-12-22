Собственные вакцины позволят гибко реагировать на вызовы в области безопасности населения - "Белмедпрепараты"

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собственное производство вакцин позволит более гибко реагировать на возникающие вызовы в области безопасности населения. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор республиканского унитарного производственного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель предприятия рассказал, что на состоявшемся у Президента совещании обсуждалось несколько вариантов производства вакцин против коронавирусной инфекции. Первый вариант - локализация производства путем розлива уже существующих иностранных вакцин. Второй вариант, более глобальный и масштабный, - производство собственной вакцины по полному циклу.

Сергей Беляев выразил высокую степень уверенности, что в Беларуси удастся разработать вакцину, которая по эффективности и безопасности будет не хуже зарубежных аналогов.

Он также пояснил, почему стоит всерьез рассматривать вариант создания собственного производства вакцин, а не просто закупать их за рубежом. "В доковидном мире мы никогда не думали, что границы могут закрыться и может сложиться такая ситуация, что какая-то вакцина, какое-то лекарственное средство, которые мы не делаем у себя в стране по каким-то экономическим соображениям, к нам не приедут из-за границы. Но COVID-19 показал, что все в этом мире возможно. Действительно, пришло время переосмыслить какие-то вопросы по лекарственному обеспечению, в том числе по обеспечению вакцинами. И иметь у себя производство, которое позволит более гибко реагировать на такие вызовы в области безопасности населения", - подчеркнул Сергей Беляев.

В свою очередь ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома отметил, что работа в этом направлении повышает уровень медицины, исследователей, роль вузов. "Это в том числе работа над клиническими испытаниями новых препаратов. Это действительно важно для страны, - сказал он. - Производство вакцин - это настоящая элита фармацевтической промышленности. Оно очень сильно отличается по уровню подготовки, сложности, по технологической цепи от производства классических лекарственных средств".-0-