Содержание полезных веществ в белорусских овощах и фруктах выше, чем у импортных - ученые

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Содержание полезных веществ в белорусских овощах и фруктах выше, чем у импортных. Об этом сообщила сегодня на заседании Межведомственного координационного совета по проблемам питания при Национальной академии наук Беларуси начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания Научно-практического центра НАН по продовольствию кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Почицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель НПЦ отметила, что отечественные овощи и фрукты поступают на полки магазинов уже спелыми, в то время как импортные плоды снимаются недозрелыми, после чего проходят множество обработок для продления сроков хранения. "Эти продукты просто не успевают накопить в достаточном количестве полезных веществ", - пояснила Ирина Почицкая.

Например, согласно анализу пищевой ценности, проведенному республиканским комплексом, белорусские томаты по некоторым позициям обходят импортные. Отечественный сладкий перец по макро- и микроэлементному составу также оказался более богатым. Содержание минералов и витамина С в наших яблоках выше. Белорусские картофель, морковь, тыква очень богаты калием. Поэтому (с учетом суточных рекомендуемых норм потребления овощей и фруктов) употребление белорусских продуктов позволяет удовлетворить потребность в калии примерно на 50-67%, в магнии и фосфоре - почти на 20%. Отечественные фрукты позволяют закрыть практически 30% суточной потребности в макро-, микронутриентах.

При этом в розничной торговле, несмотря на большое разнообразие сортов, высокое качество отечественной продукции, представлен узкий ассортимент продукции белорусских производителей, подчеркнула Ирина Почицкая. В первую очередь это касается фруктов и ягод. "В октябре-ноябре мы провели обзор ассортимента свежих фруктов, ягод, овощей, которые представлены у нас в торговой сети, и оказалось, что практически 60% - это импортная продукция. И если овощи и зелень представлены в основном белорусскими производителями, то отечественных фруктов и ягод оказалось только 5%", - отметила начальник комплекса.

Ирина Почицкая особо подчеркнула, что четверть импортируемых фруктов составили яблоки. "Это даже несколько странно, учитывая, что этот год очень урожайный, своих яблок предостаточно", - сказала она.-0-