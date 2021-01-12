Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступило в силу

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза вступило в силу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Основная цель документа - формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства. "Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию, - отметили в ЕЭК. - Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения".

Для практической реализации соглашения разработан порядок, определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран союза между уполномоченными, компетентными органами стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. "При этом до перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот", - уточнили в пресс-службе.

Соглашение подписано главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и к 1 января 2021 года ратифицировано всеми странами союза.-0-