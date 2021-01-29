Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС позволит уменьшить теневую трудовую миграцию - ЕЭК

29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза, которое вступило в силу с 1 января, не только защитит пенсионные права граждан, но и позволит снизить теневую трудовую миграцию в ЕАЭС. Такое мнение высказал сегодня во время видеобрифинга член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы поднимем статистику, которая имеется, допустим, у министерств внутренних дел, пенсионных фондов по количеству трудящихся из других союзных стран, работающих на территории той или иной страны, то мы увидим несовпадение, - сказал министр ЕЭК. - Как правило, то количество, которое заявляется в информации МВД, оно значительно больше. Мы понимаем, что значительная часть трудящихся работает в теневом, ненаблюдаемом секторе. Возможно, часть работает по гражданско-правовым договорам, возможно, - по другим формам трудовых отношений. Но в любом случае эти люди работают не вполне легально, за них пенсионные отчисления не ведутся, как полагается, эти люди не легализованы и, соответственно, они не получают должной защиты своих пенсионных прав".

"Мы полагаем, и это очень важный аспект, что со вступлением в силу этого соглашения и урегулированием вопросов в этой части, защищенность трудящихся повысится, и они будут более стимулированы на легализацию своих трудовых правоотношений", - подчеркнул Тимур Жаксылыков.

Основная цель соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС - формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства. Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения.

Для практической реализации соглашения разработан порядок, определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран союза между уполномоченными, компетентными органами стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией.

Соглашение было подписано главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и ратифицировано всеми странами союза.-0-