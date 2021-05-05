Союз юристов присоединился к акции по бесплатному консультированию ко Дню Победы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское городское отделение общественного объединения "Белорусский республиканский союз юристов" присоединился к акции по бесплатному консультированию граждан ко Дню Победы. Такая информация размещена на сайте Союза юристов, сообщает БЕЛТА.

В благотворительной акции, которая пройдет 7 мая, примут участие квалифицированные работники главного управления юстиции Мингорисполкома, прокуратуры Минска, нотариусы, работники Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Получить консультацию можно с 10.00 до 13.00.

Опытные специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с принудительным исполнением судебных постановлений и других исполнительных документов, работой нотариата, деятельностью лиц, осуществляющих юридические услуги, а также иным правовым темам, которые относятся к сфере юстиции.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране акция будет проводиться удаленно, с использованием телефонной связи (городские и мобильные номера указаны на сайте Союза юристов), а также через приложения Viber, Skype.

При этом уточняется, что консультации можно получить только по вопросам, не требующим предварительного ознакомления с документами.-0-