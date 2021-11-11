Союз писателей: каждый день пребывания мигрантов у границы грозит новыми смертями

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый день пребывания мигрантов у границы грозит новыми смертями. Об этом говорится в обращении Союза писателей Беларуси к творческой интеллигенции стран Западной Европы и Северной Америки, сообщает БЕЛТА.

"В течение осени 2021 года граница между Беларусью и странами Евросоюза стала зоной наивысшего социального напряжения в Европе. Тысячи беженцев из разных стран пытаются проникнуть в ЕС, минуя официальные пункты перехода, некоторым из них это удалось. Многие, включая женщин и малолетних детей, продолжают осаждать границу, ночуют в лесах в палатках, а то и на голой земле, замерзают, болеют. Мы с тревогой наблюдаем, что в заявлениях западных политиков единственным виновником мигрантского кризиса избрана действующая власть Республики Беларусь, периодически ярлык "пособника" навешивается на Россию", - говорится в заявлении.

Его авторы призывают вдумчиво подойти к ситуации и вникнуть в корень проблемы, вспомнить операции в регионе Персидского залива армий США, Польши и других государств НАТО. "Благодаря усилиям коллективного Запада, Ирак, а также Афганистан по-прежнему являются одними из самых горячих точек планеты, где люди ущемлены в правах, не соблюдается базовое положение - право на жизнь. Теперь от последствий военной авантюры НАТО страдаем мы, белорусы. Доведенные до отчаяния беженцы ищут любой путь, чтобы попасть в ЕС ради "счастливой жизни", где их дети не будут гибнуть под пулями и бомбами", - отмечается в заявлении Союза писателей.

По мнению авторов документа, обвинения Беларуси в "гибридной войне" против ЕС с помощью мигрантов смехотворны. Наше государство воспользовалось правом смягчения визового режима для стимулирования въездного туризма, преодолевая экономические последствия от введенных против нашей республики санкций Евросоюза.

"Политика Евросоюза по поощрению приема беженцев, в том числе нелегальных мигрантов, сопряженная с полным отсутствием элементарных механизмов транзита через государства, отказывающиеся принимать переселенцев, такие как Польша, и привела к кризису на границе. Польские власти демонстративно игнорируют законы ЕС, обязывающие принимать мигрантов. Еще более лицемерной выглядит политика Германии, чей канцлер Ангела Меркель первой проявила инициативу о приглашении беженцев в Евросоюз, но сейчас, на закате политической карьеры, она предлагает оказать помощь Польше войсками под предлогом укрепления границы Евросоюза, - подчеркивается в заявлении. - А в отношении Беларуси, более других пострадавшей от мигрантского кризиса, МИД Германии угрожает новыми санкциями. Белорусы прекрасно помнят немецкие "санкции" 1941-1945 годов, мы выстояли, нам это стоило трети населения, а несколько десятков тысяч наших сограждан увезли на работу в Третий рейх. Мы не забыли об этом и просим не забывать и вас".

В заявлении Союза писателей также говорится, что белорусские и российские дипломаты сделали все возможное, чтобы вразумить западных коллег и принять конструктивные меры для разрешения ситуации. Но видимого результата не наблюдается, наоборот, происходит эскалация конфликта, к границе подтягиваются новые боевые части, в том числе с тяжелым оружием для полномасштабной войны, а не для погранично-полицейских акций.

"В этих условиях Союз писателей Беларуси обращается к коллегам-писателям, ко всем людям совести на земле, сделать все возможное, чтобы повлиять на национальные правительства и склонить их к принятию взвешенных решений, проникнутых гуманизмом и человечностью. Пока это не сделано, каждый день пребывания мигрантов у границы грозит новыми смертями, и они на совести всех, кто мог изменить ход событий, но предпочел остаться в стороне", - резюмируется в заявлении.-0-