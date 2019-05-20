Союзные парламентарии обсудят в Гродно обеспечение равных прав белорусов и россиян

20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопросы сближения законодательств Беларуси и России и обеспечения равных прав граждан двух стран будут обсуждаться 24 мая в Гродно на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"В повестке заседания комиссии вопрос о ходе подготовки проекта концепции сближения законодательства государств - участников Договора о создании Союзного государства. Кроме того, депутаты планируют обсудить актуальные вопросы, связанные с деятельностью по гармонизации законодательств Беларуси и России в сфере цифровой экономики, а также с обеспечением равных прав граждан Союзного государства на трудовую деятельность", - отметили в пресс-службе.

Депутаты Парламентского собрания контролируют исполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. На заседании комиссии предусмотрено обсуждение выполнения положений документа.

Помимо союзных парламентариев, в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств транспорта Беларуси и России, Министерства связи и информатизации Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В программе визита депутатов Парламентского собрания запланирована встреча с руководством Гродненского облисполкома и Гродненского областного Совета депутатов.-0-