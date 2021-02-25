Союзные парламентарии отмечают результативное взаимодействие Беларуси и России в сфере безопасности

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии отмечают результативное взаимодействие министерств и ведомств Беларуси и России в сфере безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

"Депутаты подвели итоги исполнения бюджета Союзного государства в 2020 году в части финансирования программ и мероприятий по профилю деятельности Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Отмечено, что программы реализованы с исполнением от 94% до 100%. Проведение части запланированных на 2020 год мероприятий было затруднено из-за эпидобстановки и ограничений, действующих в Беларуси и России, в связи с чем было решено их перенести или отменить", - проинформировали в пресс-службе.

Участники заседания рассмотрели результаты выполнения плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы.

Документом предусмотрены деятельность министерств и ведомств Беларуси и России по подготовке международных договоров в сфере миграции, гармонизации законодательства по вопросам миграционной политики, разработке проекта концепции миграционной политики Союзного государства, а также проведение совместных мероприятий, информационное взаимодействие и сотрудничество в сфере кадрового обеспечения. "19 июня 2020 года было подписано соглашение между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства, - напомнили в пресс-службе. - Парламентарии отметили последовательный и результативный характер взаимодействия министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации по формированию единого миграционного пространства".

Депутатам была представлена информация о перспективных программах, мероприятиях и проектах в сфере безопасности, обороны и борьбы с преступностью в Союзном государстве. Участники заседания обсудили разработку проекта концепции программы "Обеспечение общественной безопасности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, используемых для транспортного сообщения между Россией и Беларусью". Программа нацелена на повышение общественной безопасности на объектах транспорта в Беларуси и России, минимизацию рисков терроризма, оптимизацию механизмов взаимодействия органов внутренних дел на транспорте. Кроме того, рассмотрен проект концепции программы Союзного государства "Совершенствование инфраструктуры пенитенциарных учреждений Беларуси и России, социального и медицинского обеспечения спецконтингента, включая улучшение условий содержания несовершеннолетних правонарушителей".

"По итогам обсуждения депутаты рекомендовали профильным министерствам и ведомствам завершить согласительные процедуры по данным проектам. Постоянному комитету Союзного государства предложено своевременно информировать Комиссию Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью о разработке перспективных программ по профилю комиссии", - добавили в пресс-службе.-0-