Союзные парламентарии призвали сократить сроки разработки программ СГ

29 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России на совместном заседании комиссий по бюджету и финансам и по экономической политике призвали сократить сроки разработки и согласования проектов концепций программ Союзного государства. Мероприятие прошло сегодня в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты заслушали доклады представителей министерств и ведомств, которые являются разработчиками союзных программ, а также участников процедур по их согласованию, - сказали в пресс-службе. - По общему мнению парламентариев, сроки разработки и согласования проектов концепций программ в значительной степени затянуты. В некоторых случаях согласительные процедуры продолжаются в течение нескольких лет, что неизбежно приводит к потере актуальности программ и снижению востребованности результатов их реализации. Участники заседания пришли к выводу, что во многом затягивание сроков согласования проектов союзных программ происходит из-за низкого качества их подготовки. В связи с этим парламентарии рекомендовали государственным заказчикам, являющимся разработчиками проектов концепций программ и проектов программ Союзного государства, разобраться в причинах некачественной подготовки документов и исключить их многократное согласование финансовыми и экономическими ведомствами Беларуси и России".

Для совершенствования деятельности по разработке союзных программ парламентарии выступили с инициативой о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Союзного государства.

"В частности, предложено внести изменения в порядок разработки и реализации программ Союзного государства, связанные с повышением юридического статуса документа и включением в него требований по подготовке плана внедрения и проведению ежегодного анализа результатов реализации программ, - проинформировали в пресс-службе. - Депутаты Парламентского собрания вместе с представителями Постоянного комитета Союзного государства выразили готовность оказать содействие разработчикам новых программ Союзного государства в подготовке и согласовании соответствующих документов".

Участники заседания рассмотрели также вопрос об организации в Союзном государстве работы по учету имущества, созданного и (или) приобретенного за счет средств бюджета СГ, и об использовании полученных результатов при реализации программ и проектов СГ.

"Парламентарии отметили ряд недостатков в организации работы по данному вопросу, - подчеркнули в пресс-службе. - В частности, обращено внимание на отсутствие нормативно-правовой базы и единой системы по оценке, учету и управлению имуществом Союзного государства. Кроме того, выявлены недостатки в ведении учета союзной собственности государственными заказчиками программ и проектов. В связи с этим депутаты Парламентского собрания приняли решение рекомендовать Постоянному комитету Союзного государства совместно с Росимуществом и Госкомимуществом Республики Беларусь разработать нормативно-методические документы, определяющие порядок и правила ведения работ по учету имущества, созданного и (или) приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства".

Также депутаты решили обратиться к министерствам и ведомствам, являющимся государственными заказчиками программ и проектов Союзного государства, для организации работы по обеспечению полного и достоверного обособленного учета имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации программ, проектов и мероприятий Союзного государства за период с 1998 года по настоящее время.

Счетной палате России и Комитету государственного контроля Беларуси предложено провести проверки по достоверности ведения обособленного учета имущества Союзного государства и законности его использования.

"Совместным решением депутатов - членов Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам и Комиссии Парламентского собрания по экономической политике рекомендовано заслушать на заседаниях профильных комиссий союзного парламента представителей государственных заказчиков программ и проектов Союзного государства, которые были завершены за период 1998- 020 годов, по вопросам учета имущества, созданного и (или) приобретенного в результате выполнения таких программ и проектов", - добавили в пресс-службе.

В мероприятии помимо союзных парламентариев приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств, выступающих государственными заказчиками программ и мероприятий Союзного государства, а также представители финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России.-0-