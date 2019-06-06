Союзные парламентарии проведут в Витебской области слушания о развитии биосферных резерватов

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Члены Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий проведут парламентские слушания "О перспективах социально-экономического развития трансграничных биосферных резерватов". Мероприятие пройдет 14 июня в Витебской области на базе туристического комплекса "Красный бор", сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"На парламентских слушаний депутаты намерены определить приоритетные направления сотрудничества Беларуси и России в области охраны и устойчивого использования трансграничных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), изучить возможность создания и целесообразность функционирования двусторонних биосферных резерватов, выявить проблемы, препятствующие устойчивому социально-экономическому развитию ООПТ, и выработать меры по их преодолению", - отметили в пресс-службе.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, областей и регионов Беларуси и России, министерств, ведомств, деловых кругов и экспертного сообщества.

Проведение парламентских слушаний предусмотрено регламентом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На них депутатами Парламентского собрания и приглашенными обсуждаются законопроекты, проекты концепций, проект бюджета Союзного государства, а также другие значимые вопросы союзного строительства. По результатам парламентских слушаний принимаются рекомендации, которые могут быть опубликованы в официальных изданиях Парламентского собрания и других средствах массовой информации.-0-