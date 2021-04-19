Союзные парламентарии выступили за реставрацию Брестской крепости за счет бюджета СГ

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии считают приоритетной работу по сохранению памяти о подвигах защитников Отечества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России по итогам состоявшегося сегодня заседания Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

Депутатам были представлены отчеты о выполнении проектов Союзного государства по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации сооружений в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и по созданию скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

"Основными целями реализации рассматриваемых союзных проектов стали сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и недопущение попыток фальсификации истории, - подчеркнули в пресс-службе. - Инициативы по разработке и выполнению мероприятий проектов были поддержаны депутатами Парламентского собрания. Финансирование проектов из бюджета Союзного государства осуществлялось в 2018-2020 годах".

В рамках реализации проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" проведены работы по сохранению объектов историко-культурного наследия и расширению возможностей доступа населения к культурным ценностям и информации. Ржевский мемориал Советскому солдату возведен Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, правительства Тверской области и Музея Победы на месте ожесточенных сражений 1942-1943 годов. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин открыли Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области 30 июня 2020 года.

Парламентарии отметили высокую историческую значимость реализации данных проектов и рекомендовали Постоянному комитету Союзного государства совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Беларуси и России активизировать деятельность по разработке и реализации проектов, программ и мероприятий Союзного государства, направленных на сохранение памяти о великих исторических подвигах и создание памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны.

"Министерству культуры Беларуси и Министерству культуры России депутаты предложили выступить государственными заказчиками проекта Союзного государства по дальнейшему проведению работ, предусматривающих капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию объектов Брестской крепости, за счет средств бюджета Союзного государства с 2022 года", - отметили в пресс-службе.

В заседании комиссии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства просвещения России, Министерства науки и высшего образования РФ, министерств культуры и здравоохранения двух стран, а также члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.-0-