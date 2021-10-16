Сокол: принцип социальной справедливости является основополагающим в ментальности белорусов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцип социальной справедливости является основополагающим в ментальности белорусов, заявил во время V совместного пленума Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол, сообщает БЕЛТА.

"В программе КПБ содержатся положения, которые предполагают сохранение государственной собственности в стратегических отраслях и на ключевых предприятиях. И наша задача как партии, чтобы эта собственность была сохранена для будущих поколений, - сказал Алексей Сокол. - Как сегодня на практике происходит приватизация бывшей общенародной собственности у ближайших соседей? Как правило, предприятиям устраивают период ложного банкротства, а затем передачу под иностранные "инвестпроекты". Это касается в основном тех сфер, которые работают с добычей полезных ископаемых, сырьем, нефтепереработкой, энергетикой, коммунальным хозяйством. Вторая часть предприятий, которая конкурирует по западным товарным группам (машиностроение, электроника и иные) просто ликвидируется, то есть режется на металл, освобождая рынок для западных товаров. И, что главное, такая приватизация пробивает огромную брешь в бюджете, куда эти предприятия ранее платили налоги".

А это значит, что уничтожается социальная сфера. "И человеку становится вообще не понятно, зачем ему такое государство и такая власть, которая ничего не обеспечивает, ничего не гарантирует, не учит и не лечит, - отметил первый секретарь ЦК КПБ. - Мы же как партия поддерживаем курс Президента Беларуси на сохранение социального государства, поскольку принцип социальной справедливости является основополагающим в ментальности белорусов".-0-