Сокровища кочевников и скелет мамонта - в Беларусь могут приехать уникальные экспонаты

25 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный комитет Союзного государства намерен оказать содействие в организации в Беларуси выставки уникальных экспонатов из фондов Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшейся сегодня в Ростове-на-Дону встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, ответственным секретарем Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко и руководителями белорусских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

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