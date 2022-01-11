Соловьев: действиями ОДКБ мы показали уникальное средство борьбы с цветными революциями

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский журналист Владимир Соловьев уверен, что больше на постсоветском пространстве никаких цветных революций не будет. Об этом журналист заявил во время стрима на YouTube-канале "Соловьев LIVE", сообщает БЕЛТА.

"Понимаете, что, реально говоря, произошел перелом игры. Мы показали, что на постсоветском пространстве никаких "чудес" не будет. То есть мы показали самое уникальное средство борьбы с цветными революциями, неважно, во что они рядятся - в мирные протесты и в прямую попытку использовать хорошо подготовленных боевиков", - отметил журналист.

Тема Казахстана и роли миротворческой миссии ОДКБ нашла отражение также и в авторской программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Эксперты имели возможность высказать свое мнение относительно ситуации в стране и действий ОДКБ.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам Вячеслав Никонов заявил: "ОДКБ - не виртуальная организация, а серьезная вещь. Мы, безусловно, спасли тысячи жизней в Казахстане. Если бы дальше пошло, было бы хуже. Справился ли бы Казахстан сам? Может быть. Но уже очевидно, когда было принято решение о том, что будут миротворческие войска ОДКБ, в этих условиях был четкий сигнал (протестующим. - Прим. БЕЛТА) - у вас, ребята, ничего не получится! И второе - силовики Казахстана, занимайтесь спокойно своим делом, тылы у вас полностью обеспечены. То есть шанса проиграть у вас нет, есть шанс только выиграть, и сделать это как можно более эффективно".

Отвечая на реплику Владимира Соловьева о незначительном количестве солдат в составе миротворческой миссии (менее 3 тыс. человек), Никонов заметил, что это сейчас неважно. Гораздо важнее психологический аспект. "Все миротворческие силы ОДКБ - всего-то три с половиной тысячи человек. И это более чем достаточно в подобного рода ситуации, чтобы ее полностью стабилизировать, чтобы исключить сценарий успеха какой-либо цветной революции. С этой точки зрения все абсолютно безупречно", - заявил Никонов.

Комментируя значимость ОДКБ в современных условиях, Никонов сказал, что сейчас слаженные совместные действия показали, что наши государства не поодиночке и в случае необходимости готовы применять силу. "Такие штуки больше не пройдут, это очевидный сигнал. И такого "майдана", как в 2014 году, уже не будет, никакого "майдана" не будет нигде. Мы уже знаем, что это такое и как с этим бороться", - подчеркнул он.-0-