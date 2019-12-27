Состав муниципальных отходов исследуют в Беларуси в 2020 году

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование морфологического состава муниципальных отходов в Беларуси проведут в 2020 году по проекту "Экомониторинг", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

В стране пока не решена проблема регистрации и сбора отходов - нет возможности комплексно оценить объемы их возникновения и потери в окружающей среде до того, как они будут вовлечены в систему сбора. Исследование как раз поможет определить потери отходов в окружающей среде и разработать мероприятия по их снижению.

Всего будет выбрано 20 экспериментальных площадок (мест, где установлены контейнеры по сбору отходов) - восемь в Минске, по четыре в областных центрах, средних городах с населением от 30 до 100 тыс. человек и в райцентрах с населением до 20 тыс.

Отдельно предусматривается эксперимент по изучению перемещения отдельных групп полимерных отходов на примере ПЭТ-бутылки в существующих системах сбора. Для этого будут использоваться GPS-трекеры с автономным источником питания, позволяющие отследить путь тары.

Полученные данные помогут при подготовке предложений по совершенствованию работы систем сбора коммунальных отходов в новой национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси. Ведь страна нацелена на максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот для производства продукции и энергии.

Проект "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг") финансируется ЕС и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-