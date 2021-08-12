Состояние заболевших COVID-19 детей в "Лесной поляне" под Сморгонью удовлетворительное - Тарасенко

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние заболевших COVID-19 детей, которые находятся в оздоровительном центре "Лесная поляна" в Сморгонском районе, удовлетворительное, сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Скажу сразу, что состояние всех детей удовлетворительное, пока не требуется госпитализация. Дети находятся под наблюдением медицинских работников не только района, области, но и даже республиканских учреждений здравоохранения", - сказал Александр Тарасенко.
Он отметил, что все заболевшие изолированы, за ними организовано круглосуточное медицинское наблюдение. "Пока никто не госпитализирован, но такая возможность будет предоставлена тем, кому это будет необходимо", - сказал главный государственный санитарный врач.
В оздоровительном центре сейчас работают санитарно-эпидемиологические службы района, области, а также медики, "чтобы провести профилактические мероприятия для предупреждения дальнейшего распространения инфекции и оказать необходимую медицинскую помощь, кому это требуется", - добавил Александр Тарасенко.
По его словам, контакты тоже находятся под наблюдением. "Определенную часть мы относим к контактам первого уровня, они также находятся под медицинским наблюдением", - отметил главный государственный санитарный врач.
Заезд в оздоровительный центр состоялся 1 августа, по приезде у всех детей имелись медицинские справки, также был проведен медицинский осмотр. Но инкубационный период при коронавирусной инфекции может оставлять до 14 дней. Уже в центре у некоторых детей появились явные признаки острой респираторной инфекции, в том числе повышенная температура, фарингит, конъюнктивит. "В данной ситуации мы, конечно же, подозреваем новую коронавирусную инфекцию, хотя исследования были проведены и на другие вирусные инфекции, чтобы дифференцировано подойти. К сожалению, коронавирусная инфекция подтвердилась", - сказал Александр Тарасенко.
Он уточнил, что лабораторные исследования методом ПЦР оказались положительными. "Мы обеспокоены этой ситуацией, поэтому работаем такой расширенной командой", - добавил он.-0-
"Скажу сразу, что состояние всех детей удовлетворительное, пока не требуется госпитализация. Дети находятся под наблюдением медицинских работников не только района, области, но и даже республиканских учреждений здравоохранения", - сказал Александр Тарасенко.
Он отметил, что все заболевшие изолированы, за ними организовано круглосуточное медицинское наблюдение. "Пока никто не госпитализирован, но такая возможность будет предоставлена тем, кому это будет необходимо", - сказал главный государственный санитарный врач.
В оздоровительном центре сейчас работают санитарно-эпидемиологические службы района, области, а также медики, "чтобы провести профилактические мероприятия для предупреждения дальнейшего распространения инфекции и оказать необходимую медицинскую помощь, кому это требуется", - добавил Александр Тарасенко.
По его словам, контакты тоже находятся под наблюдением. "Определенную часть мы относим к контактам первого уровня, они также находятся под медицинским наблюдением", - отметил главный государственный санитарный врач.
Заезд в оздоровительный центр состоялся 1 августа, по приезде у всех детей имелись медицинские справки, также был проведен медицинский осмотр. Но инкубационный период при коронавирусной инфекции может оставлять до 14 дней. Уже в центре у некоторых детей появились явные признаки острой респираторной инфекции, в том числе повышенная температура, фарингит, конъюнктивит. "В данной ситуации мы, конечно же, подозреваем новую коронавирусную инфекцию, хотя исследования были проведены и на другие вирусные инфекции, чтобы дифференцировано подойти. К сожалению, коронавирусная инфекция подтвердилась", - сказал Александр Тарасенко.
Он уточнил, что лабораторные исследования методом ПЦР оказались положительными. "Мы обеспокоены этой ситуацией, поэтому работаем такой расширенной командой", - добавил он.-0-