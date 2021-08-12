Состояние заболевших COVID-19 детей в "Лесной поляне" под Сморгонью удовлетворительное - Тарасенко

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние заболевших COVID-19 детей, которые находятся в оздоровительном центре "Лесная поляна" в Сморгонском районе, удовлетворительное, сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА."Скажу сразу, что состояние всех детей удовлетворительное, пока не требуется госпитализация. Дети находятся под наблюдением медицинских работников не только района, области, но и даже республиканских учреждений здравоохранения", - сказал Александр Тарасенко.Он отметил, что все заболевшие изолированы, за ними организовано круглосуточное медицинское наблюдение. "Пока никто не госпитализирован, но такая возможность будет предоставлена тем, кому это будет необходимо", - сказал главный государственный санитарный врач.В оздоровительном центре сейчас работают санитарно-эпидемиологические службы района, области, а также медики, "чтобы провести профилактические мероприятия для предупреждения дальнейшего распространения инфекции и оказать необходимую медицинскую помощь, кому это требуется", - добавил Александр Тарасенко.По его словам, контакты тоже находятся под наблюдением. "Определенную часть мы относим к контактам первого уровня, они также находятся под медицинским наблюдением", - отметил главный государственный санитарный врач.Заезд в оздоровительный центр состоялся 1 августа, по приезде у всех детей имелись медицинские справки, также был проведен медицинский осмотр. Но инкубационный период при коронавирусной инфекции может оставлять до 14 дней. Уже в центре у некоторых детей появились явные признаки острой респираторной инфекции, в том числе повышенная температура, фарингит, конъюнктивит. "В данной ситуации мы, конечно же, подозреваем новую коронавирусную инфекцию, хотя исследования были проведены и на другие вирусные инфекции, чтобы дифференцировано подойти. К сожалению, коронавирусная инфекция подтвердилась", - сказал Александр Тарасенко.Он уточнил, что лабораторные исследования методом ПЦР оказались положительными. "Мы обеспокоены этой ситуацией, поэтому работаем такой расширенной командой", - добавил он.-0-