26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество ФПБ и Генпрокуратуры по защите прав работников переходит в более активную фазу, сообщил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше сотрудничество переходит в более активную фазу. Чего-то кардинального не будем предлагать. Но то, что будут новые формы работы, это факт", - сказал Александр Конюк.

Работники органов прокуратуры и Федерации профсоюзов участвуют в ежемесячных профсоюзных правовых приемах, которые ФПБ организует во всех регионах страны. По словам генпрокурора, эта практика будет продолжена. В ноябре-декабре руководители федерации и надзорного ведомства планируют посетить районы, пострадавшие от чернобыльской аварии.

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