Сотрудничество в области образования стран СНГ обсудят в Бишкеке

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в Бишкеке (Кыргызстан) 18-19 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня значатся пятнадцать вопросов. "В их числе ход выполнения плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года в части организации дополнительного профессионального образования специалистов государств Содружества по новым направлениям развития техники и технологий и в области инновационных технологий в сельском хозяйстве, проекты соглашений об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ и о предоставлении равных прав гражданам стран Содружества для поступления в высшие учебные заведения государств СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Члены совета рассмотрят проекты соглашений о создании и функционировании Международного сетевого университета духовного образования и о государственной аккредитации образовательной деятельности организаций и учреждений образования стран СНГ, обсудят вопросы активизации и развития партнерских связей между образовательными организациями в целях укрепления международного гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества, а также о взаимодействии в сохранении, развитии и распространении русского языка как важнейшего средства интеграции.

На заседании будут затронуты темы проведения VI Съезда учителей и работников образования и Международного фестиваля педагогического мастерства, единых уроков, посвященных Году книги и Году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовв образовательных учреждениях стран Содружества и другие вопросы.

Совет по сотрудничеству в области образования стран СНГ был создан в 1997 году. В его состав вошли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана. Совет создан для реализации Соглашения о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства СНГ и ставит своей задачей дальнейшее развитие взаимодействия в области образования, подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров государств Содружества.-0-