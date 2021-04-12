Сотрудники ГАИ пресекли почти 150 нарушений за два дня акции "Трезвый водитель"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первые два дня акции "Трезвый водитель" сотрудники Госавтоинспекции пресекли 149 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, из них 17 - водителями мототранспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Главном управлении Госавтоинспекции МВД.

Республиканская профилактическая акция продлится до 19 апреля и направлена на своевременное выявление нетрезвых водителей, предупреждение ДТП по их вине. Наряды ДПС проводят целенаправленные отработки автодорог и улиц, уделяют внимание объектам торговли и заведениям, работающим в ночное время.

Действие алкоголя на нервную систему человека проявляется в преувеличении собственных сил и способностей. Водитель в таком состоянии, как правило, утрачивает чувство ответственности, пренебрегает реальными опасностями и теряет представление о возможных последствиях своих действий. В силах близких и просто очевидцев происходящего остановить нетрезвого, собирающегося сесть за руль, либо сообщить об этом по телефону 102.

С 1 марта ужесточена и дифференцирована ответственность для тех, кто позволяет себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. В случае опьянения от 0,3 до 0,8 промилле включительно водителю грозит штраф в размере 100 БВ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. В случае опьянения свыше 0,8 промилле штраф уже будет составлять 200 БВ с лишением права управления на 5 лет. -0-