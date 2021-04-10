Сотрудники Минэкономики на акции "Неделя леса" высадили деревья в Копыльском районе

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства экономики, Национального агентства инвестиций и приватизации, Фонда поддержки предпринимателей, а также члены их семей приняли участие в общереспубликанской акции "Неделя леса - 2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"На территории Копыльского лесхоза двухлетними соснами и однолетними елками была засажена территория площадью более 4 га", - отметили в пресс-службе.

Республиканская акция "Неделя леса" проводится Министерством лесного хозяйства уже в 14-й раз. Ее цель - сохранение и приумножение лесов, привлечение внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов. В этом году акция проходит с 3 по 10 апреля и посвящена Году народного единства.-0-