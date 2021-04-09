Сотрудники университета МЧС во время Недели леса высадили более 7,6 тыс. саженцев

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7,6 тыс. саженцев сосен, елей и лиственниц высадили специалисты и курсанты Университета гражданской защиты МЧС и его Гомельского филиала во время Недели леса - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня профессорско-преподавательский состав, члены профсоюза спасательного вуза, представительницы Союза женщин МЧС и первички УГЗ работали на территории Узденского лесхоза, а курсанты инженерного факультета Гомельского филиала - в лесном фонде Кореневского лесничества Гомельского района. Представители университета МЧС высадили саженцы на более чем 3 га.

Республиканская акция "Неделя леса - 2021" проводится Министерством лесного хозяйства уже в 14-й раз. Ее цель - сохранение и приумножение лесов, привлечение внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов. В этом году акция проходит с 3 по 10 апреля и посвящена Году народного единства.-0-

Фото mchs.gov.by