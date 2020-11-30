Сотрудница БГУ стала лауреатом международной премии "Содружество дебютов"

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная премия "Содружество дебютов" присуждена сотруднице Фундаментальной библиотеки БГУ Екатерине Ровдо. Этой награды она удостоена за творческий вклад в развитие и популяризацию книги и чтения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Премия присуждалась по итогам 2019 года, который в СНГ был объявлен Годом книги. На соискание были выдвинуты представители Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана. Ежегодно количество премий равно числу государств, участвующих в конкурсе", - рассказали в пресс-службе.

Екатерина Ровдо работает в Фундаментальной библиотеке БГУ с 2014 года. Член союза писателей Беларуси с 2017 года, руководитель клуба любителей художественного слова "КЛУмБА", главный редактор альманаха "аБДУмана", руководитель проекта "Карані". Пишет на белорусском и русском языках. Ее произведения изданы в журналах "Белая Вежа", "Маладосць", "Вожык", "Александръ", "Новая Немига литературная", альманахах "София", "Православие", в газетах "ЛiМ" и "Універсітэт". Стихи вошли в коллективные сборники и журналы, изданные в Беларуси, России, Украине и Великобритании.

Является автором сборников стихов на белорусском и русском языках "Водар белага налiву" (2016), "Паэтычныя КаРункi" (2019). Лауреат конкурсов "Славянский калейдоскоп", "Таланты Беларуси", номинант на национальную литературную премию в номинации "Лучший дебют" (2014-2016), лауреат премии "Открытие года" в области литературы (2017), международного литературного конкурса "Першацвет" (2018), победитель международного конкурса "Созвездие духовности" (2018) и конкурса, приуроченного ко Дню единения Беларуси и России (2019).

Конкурс "Содружество дебютов" проводится с 2008 года среди молодых специалистов до 35 лет из стран СНГ. Премия присуждается за лучшие произведения, работу или достижения, посвященные тематике гуманитарного года. Учредителями выступают Совет по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств Содружества.-0-