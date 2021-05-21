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21 мая 2021, 18:16

Социально значимая деятельность создает задел для развития личностных качеств у молодежи - Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социально значимая деятельность создает задел для развития личностных качеств у молодежи, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко на диалоговой площадке с участниками XX Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі - 2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Понятно, что образование - это основа. А если она подкрепляется еще и социально значимой деятельностью, в том числе и творчеством, то это создает определенный задел для развития коммуникационных и личностных качеств, которые невозможно приобрести сидя за партой. Сегодня высококлассному специалисту необходимо не только владеть профессиональными компетенциями, но и коммуникационными навыками, - сказал Игорь Карпенко. - Все, что происходит в среде образования, очень важно с точки зрения социализации молодежи и позволяет подготовиться ко взрослой жизни в трех главных качествах: семьянин, гражданин и профессионал".

Министр отметил: за два десятилетия республиканский фестиваль "АРТ-вакацыі" стал брендом у учащейся молодежи учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, сферой творческих арт-идей и креатива. "Проведение подобных республиканских мероприятий способствует повышению престижа системы профессионально-технического образования, побуждает учащихся к занятиям художественным творчеством, способствует профориентации", - рассказал он.

Игорь Карпенко подчеркнул, что именно молодым строить свое будущее на прочном фундаменте патриотизма. "Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям нашего народа и нашей культуре. Я верю в потенциал и горжусь поколением талантливых и целеустремленных молодых людей", - добавил он.-0-

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Карпенко Министерство образования молодежь образование
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