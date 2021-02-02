Социальную направленность белорусского государства никто не ставит под сомнение - Головченко

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальную направленность белорусского государства никто не ставит под сомнение. Об этом заявил сегодня

журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Социальную направленность белорусского государства никто не ставит под сомнение. Соблюдение всех социальных гарантий и создание комфортных условий для проживания граждан - это основная задача", - заявил Роман Головченко.

Премьер-министр подчеркнул, что государство не будет отходить от этого курса, как бы ни было сложно. Вместе с тем он отметил, что важно не порождать социальное иждивенчество, государство должно воспитывать в гражданах чувство ответственности за себя и свою семью. "Наверное, в этом мы видим функцию государства-партнера, - добавил глава правительства. - Курс на социальную справедливость и социальную поддержку всех слоев населения, которые в ней нуждаются, будет сохранен. Это основа белорусского пути".

Государство также должно быть не только социальным, но и бизнес-партнером, отметил Роман Головченко. Поэтому правительство старается прислушиваться к частному бизнесу, тем более что он создает более 40% ВВП.

"Мы должны сделать страну более прогрессивной. Мы не должны замыкаться в каких-то рамках, которые устоялись 20 лет назад. Мир двигается вперед, экономика двигается вперед, поэтому правовая система регулирования бизнеса, подходы государства тоже должны развиваться, актуализироваться в соответствии с тенденциями", - подчеркнул премьер-министр.-0-