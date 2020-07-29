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29 июля 2020, 11:12

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
В Беларуси с 1 августа установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа по 31 октября 2020 года установлен в размере Br256,1. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 3,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 августаРазмеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 августа
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года №67 на период с 1 августа по 31 октября утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в августе-октябре для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br64,03, в возрасте от 75 до 80 лет - Br48,02. Надбавка для инвалидов I группы составит Br64,03, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br32,02.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br281,71, инвалидам с детства II группы - Br243,3, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br217,69, инвалидам III группы - Br192,08, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br128,05, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br204,88 до Br281,71.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br256,1 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br307,32 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.-0-

Детские пособия повышаются с 1 августаДетские пособия повышаются с 1 августа
БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br256,1. БПМ повысился на 3,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2020 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 1 августаНовый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 1 августа
При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать на одного работника Br427,56. .

В Беларуси с 1 августа установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетовВ Беларуси с 1 августа установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов
Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц составит Br413,1 (с 1 мая по 31 июля действовал МПБ в размере Br406,04).

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