Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 23 апреля 2020 года №38, БПМ с 1 мая по 31 июля 2020 года установлен в размере Br246,78. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 2,9% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в мае-июле для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br61,7, в возрасте от 75 до 80 лет - Br46,28. Надбавка для инвалидов первой группы составит Br61,7, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br30,85.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br271,46, инвалидам с детства II группы - Br234,44, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br209,76, инвалидам III группы - Br185,09, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br123,39, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br197,42 до Br271,46.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br246,78 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br296,14 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждут и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.-0-