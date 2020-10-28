Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 октября 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:58 Пьяный мужчина обстрелял из пневматики авто Департамента охраны в Полоцке Происшествия
11:57 Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз Общество
11:50 Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19 Общество
11:47 В крупнейших городах Литвы ввели карантин В мире
11:34 В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи Регионы
11:34 В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников Регионы
11:30 Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы Общество
11:26 До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября Общество
11:26 В Витебской области налоговики доначислили в бюджет Br23 млн по итогам контрольных мероприятий Регионы
11:25 Протесты из-за карантинных мер в Севилье переросли в беспорядки В мире
11:25 Падение туристического потока в России к концу года ожидается на уровне 40-50% В мире
11:22 Домашние сыры, мед и соусы - органические продукты жителям столицы предлагают каждый четверг Регионы
11:16 Главный тренер ХК "Неман" Сергей Пушков отправлен в отставку Спорт
11:13 В Брестской области число преступлений с участием подростков уменьшилось на 11% Происшествия
11:08 Два человека пострадали в авариях с участием мотоциклистов в Минске Происшествия
11:08 Российская экономика потеряла в I полугодии из-за режима самоизоляции 8% ВВП В мире
11:05 В Кормянском районе легковушка вылетела с моста в мелиоративный канал - погиб пассажир Происшествия
11:04 В Беларуси с 1 ноября установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов Общество
11:04 "Евроторг" оштрафовали на Br675 за распространение ненадлежащей рекламы Происшествия
11:01 Круглый стол по подготовке кадров для атомной отрасли Беларуси проходит в БЕЛТА Общество
10:56 Профилактика по распространению COVID-19 в учреждениях образования стала обязательной Общество
10:49 В России из-за коронавируса за сутки умерли 346 человек - максимум за пандемию В мире
10:47 Международные перевозчики могут обратиться в Транспортную инспекцию за разрешениями на 2021 год Экономика
10:36 В госпитале Рио-де-Жанейро при пожаре погибли три человека В мире
10:32 Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября Общество
10:26 Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит на Борисовском полигоне Общество
10:26 Никто кроме самих белорусов не сможет навести порядок на нашей земле и сохранить мир - Андрейченко Общество
10:20 Андрейченко: попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются Общество
10:19 Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 ноября Общество
10:18 Размер детских пособий вырастет с 1 ноября Общество
Все новости
Все новости
Общество
28 октября 2020, 10:32

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 ноября
Размер детских пособий вырастет с 1 ноября

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го установлен в размере Br258,11. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 0,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре-январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br64,53, в возрасте от 75 до 80 лет - Br48,4. Надбавка для инвалидов I группы составит Br64,53, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br32,27.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br283,92, инвалидам с детства II группы - Br245,2, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br219,39, инвалидам III группы - Br193,58, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br129,06, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br206,49 до Br283,92.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br258,11 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br309,73 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство труда и соцзащиты пенсии
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз
Наталья Кочанова Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19
Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы
Фото из архива До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября
Фото из архива В Беларуси с 1 ноября установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов
Фото из архива Круглый стол по подготовке кадров для атомной отрасли Беларуси проходит в БЕЛТА
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог о стратегии развития страны
Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19
Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы
Яркий, экологичный, уютный! В "Парке Челюскинцев" сразу два новых готовых дома – успейте купить квартиру!
Топ-новости
Андрейченко: попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются
Забастовки на производственной площадке недопустимы - директор "Славянки"
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября
Круглый стол по подготовке кадров для атомной отрасли Беларуси проходит в БЕЛТА
В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников
Профилактика по распространению COVID-19 в учреждениях образования стала обязательной
До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября
В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи
Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит на Борисовском полигоне
Ответственность руководителя за долги перед ФСЗН усилит гарантии в соцобеспечении - Минтруда
Международные перевозчики могут обратиться в Транспортную инспекцию за разрешениями на 2021 год
Предприятия "Беллегпрома" в III квартале увеличили чистую прибыль и рентабельность
Домашние сыры, мед и соусы - органические продукты жителям столицы предлагают каждый четверг
В Евразийском форуме в Минске планируется участие глав государств ЕАЭС
Нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области представили руководству региона
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.