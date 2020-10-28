Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го установлен в размере Br258,11. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 0,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре-январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br64,53, в возрасте от 75 до 80 лет - Br48,4. Надбавка для инвалидов I группы составит Br64,53, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br32,27.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br283,92, инвалидам с детства II группы - Br245,2, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br219,39, инвалидам III группы - Br193,58, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br129,06, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br206,49 до Br283,92.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br258,11 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br309,73 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.-0-