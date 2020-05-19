Соцопрос: 80% населения Беларуси считают актуальной проблему сбора и переработки отходов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным соцопроса, 80% населения Беларуси считают актуальной проблему сбора и переработки отходов. Такие данные из итогов оценки общественного мнения населения по вопросам обращения с отходами сегодня привела журналистам главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Нина Кульбеда-Камшилова, передает корреспондент БЕЛТА.

Оценка была выполнена в прошлом году Институтом социологии НАН Беларуси. "Соцопрос показал, что 80% населения страны считают актуальной проблему сбора и переработки отходов, - отметила Нина Кульбеда-Камшилова. - Значит, любые решения, нововведения в этой сфере будут восприниматься с большим вниманием".

В среднем каждый второй житель Беларуси так или иначе собирает раздельно вторичные материальные ресурсы: либо в контейнеры (большинство), либо сдает в заготовительные пункты. В Минске 40% ответили утвердительно на вопрос, собирают ли они раздельно отходы.

Выборка была репрезентативной для столицы и всех регионов. "Если проанализировать причины отказа от сортировки бытовых отходов, они вполне объективные и рациональные. Так, 30% опрошенных в Минске отметили, что отсутствует контейнер "вблизи дома", по республике процент таких - 21%. На втором и третьем месте среди причин отказа - неудобное расположение пунктов приема или режим работы", - добавила Нина Кульбеда-Камшилова.

Более половины минчан отмечают положительные изменения в сборе отходов, которые произошли за последнее время. "Население столицы по сравнению с регионами показалось наиболее заинтересованным в получении информации о сборе отходов, переработке, получении продукции из вторсырья. Каждый третий опрошенный в городе отметил, что ему важна эта информация", - сказала главный специалист.

Несмотря на достижения столицы в этом вопросе, еще есть недостатки. Так, обеспеченность населения Минска контейнерами ниже, чем в среднем по республике - 5,2 контейнера на тысячу человек (показатель по стране - 8,5). Немного ниже и обеспеченность заготовительными пунктами. "Есть еще куда стремиться - развивать удобную для граждан инфраструктуру. Кстати, закупка новых контейнеров происходит ежегодно: за 2019 год за счет средств производителей и поставщиков товаров и упаковки, которые поступают оператору вторичных материальных ресурсов, для города было закуплено 714 евроконтейнеров для раздельного сбора для многоквартирной застройки и 12 240 пластиковых контейнеров для бесплатной выдачи жителям индивидуальной застройки. Кроме того, закупались мусоровозы. Эта работа продолжится и в текущем году", - добавила Нина Кульбеда-Камшилова.-0-