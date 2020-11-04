Соцслужба выполнила с весны почти 31,5 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств на дом

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная служба продолжает помогать одиноким пожилым гражданам и инвалидам с доставкой продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств на дом в условиях изоляции из-за риска заражения COVID-19, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"В территориальные центры социального обслуживания населения за период с 20 марта по 29 октября поступило и выполнено почти 31,5 тыс. заявок по доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Эта помощь оказывается социальными работниками и волонтерами, которых привлекают все 146 территориальных центров социального обслуживания населения, расположенных в каждом районе страны", - отметили в Минтруда.

В ведомстве также обратили внимание на активное развитие торговыми сетями услуг по доставке товаров. В связи с этим территориальные центры будут при необходимости помогать своим подопечным в оформлении заказов на получение таких услуг.

За оказанием помощи необходимо обращаться в ТЦСОНы по месту жительства, Белорусское общество Красного Креста и Белорусский республиканский союз молодежи. Контактные данные можно найти в том числе на сайтах местных органов власти.

"В Беларуси сегодня около 844 тыс. одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них почти у 155 тыс. нет близких. Так что фронт работ у нас большой, но позаботиться об этой категории как никогда важно в этих условиях", - отметили в министерстве.-0-